2024-11-21 09:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شوان جەبار یاریدەدەری سەرۆکی ئۆپراسیۆنی سەرژمێری لە هەرێم رایگەیاند، لە رۆژی یەکەمی قەدەغەی هاتوچۆ زیاتر لە 50%ی خێزانەکانی…

