2024-11-21 12:52:32 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێک لەو بژمێرانەی بەشداریی لە پرۆسەی سەرژمێری لە هەرێم کردووە دەڵێت، شەرمەزارم رۆژێک لە رۆژان رقم لە کوردبوونم…

