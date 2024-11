2024-11-21 12:52:32 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری کەرکوک، رایگەیاند، “سەرژمێری وادەکات پشکی کەرکوک لە بودجە و کارەبا و دامەزراندن زیادبکات”. رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکوک،…

