2024-11-21 15:35:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ ژمارەیەك لە دانیشتووانی گەڕەكی هەڤاڵان لە هەولێر لەڕێی تۆڕی میدیایی ئێستاوە ناڕەزاییان نیشاندا كە سەرژمێری…

The post دوای بەدواداچوونێكی ئێستا گرفتی سەرژمێریی گەڕەكێكی هەولێر چارەسەردەكرێت appeared first on Esta Media Network.