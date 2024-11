2024-11-21 17:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای تاوانە نێودەوڵەتییەکان، فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ بنیامین ناتنیاهۆ و یواڤ گالانت، دەرکرد. ئەمڕۆ پێنجشەممە، میدیا نێودەوڵەتییەکان بڵاویان کردەوە،…

