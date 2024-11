2024-11-21 21:20:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەمید میقداد مێری، وتەبێژی رەسمیی وەزارەتی ناوخۆی عێراق رایگەیاند، هیچ بڕیارێکی کۆتایی سەبارەت بە هەڵگرتن یاخود هەڵنەگرتنی قەدەغەی…

The post راگەیەندراوێکی بەپەلە لەبارەی هەڵگرتنی قەدەغەی هاتوچۆوە appeared first on Esta Media Network.