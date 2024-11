2024-11-22 01:10:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای كەشناسی دەڵێت،”سەرما و سۆڵە و بەفربارین ئەمساڵ زیاتر دەبێت و پێشبینیدەكرێت لە كۆتایی ئەم مانگە…

The post ئەمساڵ بەفر و سەرما و سۆڵە زیاتر دەبێت appeared first on Esta Media Network.