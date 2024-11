2024-11-22 01:10:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری كەركوك رایدەگەیەنێت، سەرژمێری لە كەركوك كۆتاییهات و پڕۆسەكە سەركەوتووە و لە كاتژمێر 12ی ئەمشەوەوە قەدەغەی هاتوچۆ لەناو…

The post رێبوار تەها: سەرژمێری لە كەركوك كۆتاییهات appeared first on Esta Media Network.