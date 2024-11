2024-11-22 14:25:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەک کە لەلایەن زانایانی زانکۆی تۆتۆری ژاپۆنییەوە ئەنجامدراوە، دەریخستووە ئەو فشارە دەروونییەی دایک لە کاتی دووگیانیدا بەرکەوتەی لەگەڵی…

The post توێژینەوەیەکی ژاپۆنی: فشاری دەروونی دایک لە کاتی دووگیانیدا کێشە بۆ منداڵەکەی درووستدەکات appeared first on Esta Media Network.