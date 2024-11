2024-11-22 16:45:07 - سەرچاوە: یاریگا سپۆرت

تیروپشكى قۆناغی چاره‌كى كۆتایی (8 تیپى) خولی تۆپى پێى نەتەوەکانى ئه‌وروپا (یوفا نه‌یشن لیگ)ى وه‌رزى 2024-2025 راكێشرا. هه‌ڵبژارده‌ سه‌ركه‌وتووه‌كانى قۆناغه‌كه‌ (ئەڵمانیا و و ئیتاڵیا و فەڕەنسا و پۆرتوگال و کرواتیا و هۆڵەندا و دانیمارک) له‌ ئه‌نجامى تیروپشکه‌كه‌دا به‌مشێوه‌یه‌ رووبه‌ڕووى یه‌كده‌بنه‌وه‌: ⬅️هۆڵەندا vs ئیسپانیا ⬅️ کرواتیا vs فەڕەنسا ⬅️دانیمارک vs پۆرتوگال ⬅️ ئیتاڵیا vs ئەڵمانیا …