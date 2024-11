2024-11-22 16:45:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمەکانی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان ناسنامەی ژنێکیان لە پارێزگای نەجەف ئاشکراکرد کە تەمەنی 137 ساڵە. ئەمڕۆ لە بەردەوامیی بەڕێوەچوونی…

The post ناسنامەی یەکێکی دیکە لە بەتەمەنترین هاوڵاتییەکانی عێراق ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.