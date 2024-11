2024-11-22 16:45:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چوارچێوەی هەوڵەکانی بۆ بەرزکردنەوەی گەشتە گەشتیاری و بازرگانییەکان بۆ یارمەتیدانی بوژاندنەوەی ئابوورییەکەی، چین مافی چوونە ناو وڵاتەکەی…

