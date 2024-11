2024-11-22 20:47:38 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی وانەبێژ رایگەیاند، بەشێک لەو وانەبێژانەی لە ماوەی رابردوودا دوورخرابوونەوە دەکرێنە گرێبەست. عەلی رەئوف نوێنەری گشتیی…

The post عەلی رەئوف: بەشێک لە وانەبێژە دوورخراوەکان دەکرێنە گرێبەست appeared first on Esta Media Network.