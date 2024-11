2024-11-22 20:47:38 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەبیل مەرسومی شارەزای ئابووری عێراق رایگەیاند، تێچووی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان گەیشتووەتە 951 ملیار دینار. ئەو شارەزایە ئاشکرایکردووە، تێچووی…

The post شارەزایەکی ئابووری: تێچووی سەرژمێری 951 ملیار دینار بووە appeared first on Esta Media Network.