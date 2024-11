2024-11-22 22:30:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پلاندانانی هەرێم رایگەیاند، رێژەی تۆماری خێزانەکان لە سەرژمێریی گشتی لە سلێمانی 100%، هەولێر %99.99، دهۆک 99.5% بووە.…

