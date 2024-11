2024-11-23 11:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆن وادەی پەسەندكردنی ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان رادەگەیەنێت. جومانە غەلای، وتەبێژی كۆمسیۆن بە تۆڕی میدیایی ئێستای رایگەیاند،…

The post وادەی پەسەندكردنی ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.