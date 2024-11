2024-11-23 11:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عێراق لە رێگەی رێککەوتنی لەگەڵ چین، 790 خوێندنگەی نمونەیی لە سەرانسەری عێراق دروستدەکات. نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند،…

