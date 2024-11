2024-11-23 22:40:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی هەڵبژێردراوی ئەمریكا سكۆت بێسێنتی، سەرمایەدار وەك وەزیری گەنجینەی دەوڵەت دەستنیشانكردووە و دەشڵێت، “هاوكاریم دەكات بۆ…

