2024-11-23 23:40:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەرمی هاوڵاتییەک لە نێوان گوندەکانی بیبانی و کەڵوڕ لە سنووری ناحیەی پردێ دۆزرایەوە. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە…

The post لە ناحیەی پردێ تەرمی هاوڵاتییەک دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.