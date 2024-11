2024-11-23 23:40:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیروان ساڵح، شارەزای كەشناسی دەڵێت، ” شەپۆلێكی باران و سەرما تەواوی ناوچەكانی هەرێمی كوردستان و گەرمیان دەگرێتەوە و…

The post شەپۆلێكی بەفر و باران و سەرما تەواوی ناوچەكانی هەرێم دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.