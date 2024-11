2024-11-24 09:30:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیلۆن مەسك، ملیاردێری ئەمریكی و سەرۆكی جێبەجێكاری كۆمپانیای تێسلا بووە دەوڵەمەندترین كەس لە جیهاندا بە درێژایی مێژوو پاش…

The post مەسك بووە دەوڵەمەندترین كەس لە مێژوودا appeared first on Esta Media Network.