2024-11-24 11:45:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ئاندی مارای بۆ پاڵەوانێتی کراوەی ئوسترالیا دەبێتە راهێنەری نۆڤاک جۆکۆڤیچ. نۆڤاک جۆکۆڤیچ تێنسزانی سڕبی کە خاوەنی 24 نازناوی گراندسلامە، رایگەیاند ئاندی مارای تێنسزانی بەریتانی کە وازی لە یاریکردن هێناوە لە پاڵەوانێتی کراوەی ئوسترالیا دەبێتە راهێنەری تێنسزانە سڕبییەکە، کە تێنسزانە سڕبییە 37 ساڵانەکە پێشتر 10 جار بووە پاڵەوانی ئوسترالیا. He never liked retirement anyway. …