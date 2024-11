2024-11-24 15:15:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەولێر هاتوچۆی ماتۆڕسكیل لە هەندێك لە شەقامەكاندا و بەكارهێنانی ئۆتۆمبێلی بێ سەرەتاش لە شارەكەدا قەدەغە دەكات. بەڕێوەبەرایەتیی…

The post هاتوچۆی هەولێر بڕیار لەبارەی ئۆتۆمبێلە بێ سەرەتاكانەوە دەدات appeared first on Esta Media Network.