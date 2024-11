2024-11-24 16:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی کۆمسیارانی عێراقدا، ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان پەسەندکران. جومانە غەلای، وتەبێژی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق…

The post ئەنجامەکانی هەڵبژاردن پەسەندکران appeared first on Esta Media Network.