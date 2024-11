2024-11-24 16:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم گشتاندنی دارایی ژمارە 9ی ساڵی 2024ی تایبەت بەهەمیشەییکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست لە دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان دەرچوواند.…

The post دارایی هەرێم بڕیاری لەبارەی بەهەمیشەییكردنی فەرمانبەرانی گرێبەست دەركرد appeared first on Esta Media Network.