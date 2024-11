2024-11-24 23:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، ” پلان هەیە لە دوو ساڵی داهاتوودا كارەبای هەموو كوردستان بكرێتە 24 كاتژمێری”.…

The post روونكردنەوە لەبارەی پێدانی كارەبای 24 كاتژمێری بە هاوڵاتییان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.