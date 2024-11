2024-11-25 09:15:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چەندین شار و شارۆچکەی باکووری کوردستان و تورکیا بەفر باریووە و بەهۆی زۆری رێژەی بەفربارینەوە، لە بەشێک…

The post بە وێنە.. لە باکووری کوردستان و تورکیا بەفربارین دەوامی خوێندنگەکانی راگرت appeared first on Esta Media Network.