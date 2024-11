2024-11-25 09:15:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ خولێکی راهێنانی پێنج رۆژی بۆ بژمێرەکانی سەرژمێری دەستپێدەکات و راستەوخۆ دوای ئەوە قۆناغی کۆتایی پرۆسەکە بەڕێوەدەچێت. كارزان…

