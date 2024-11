2024-11-25 12:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەنجامی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووانی عێراقی راگەیاند و ئاشکرایکرد، ژمارەی دانیشتووان 45 ملیۆن…

