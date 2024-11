2024-11-25 14:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی گەرمیان لەبارەی گۆڕینی تابلۆی ئۆتۆمبێلەوە هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، هاوڵاتییان ئاگاداردەکەینەوە، بۆ نوێکردنەوەی…

The post هاتوچۆی گەرمیان هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.