2024-11-25 16:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، “فاتیحە بۆ مووچەی مانگی 12 بخوێنن”. غەریب ئەحمەد، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، لە…

