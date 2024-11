2024-11-25 18:15:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد هەڵوێستی سەرۆكی دادگای فیدراڵی دەربارەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم ئاشكرادەكات و دەڵێت، پێشنیاری كۆبوونەوەیەكی بەپەلەی كردووە. سۆران…

