2024-11-25 18:15:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەپۆلێكی بارانبارین و سەرما روو لە هەرێم دەكات وەك ئەوەی شارەزایەكی كەشناسی ئاماژەی پێدەكات و وادەی كۆتاییهاتنی خۆڵبارینیش…

The post شەپۆلێكی بەهێزی بارانبارین و سەرما روو لە هەرێم دەكات appeared first on Esta Media Network.