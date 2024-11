2024-11-25 21:40:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی پێشووی دارایی عێراق پێیوایە بەمجۆرەی ئێستا كێشەی مووچەی چارەسەرنابێت. مەسعود حەیدەر، بریكاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق رایگەیاند،…

