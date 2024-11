2024-11-26 00:05:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری كارەبای دۆخی كارەبا لەم مانگەدا رووندەكاتەوە و دەشڵێت، 75%ی هاوبەشان پێوەری زیرەكیان بۆ بەستراوە. ئەنوەر حەمەسەعید، بەڕێوەبەری…

The post بەڕێوەبەری كارەبای سلێمانی: لەم مانگەدا 16 كاتژمێر كارەبا دابینكراوە appeared first on Esta Media Network.