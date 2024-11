2024-11-26 00:05:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێك هۆكاری نەناردنی مووچەی مانگی رابردوو لەلایەن بەغدادەوە بۆ پابەندنەبوونەكانی هەرێم دەگەڕێنێتەوە. سۆران عومەر، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق…

The post هۆكاری نەناردنی مووچە لەلایەن بەغدادەوە ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.