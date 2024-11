2024-11-26 11:30:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم بڵاویکردەوە، لیستی مووچەی مانگی تشرینی دووەمی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان رادەستی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدراڵ کرا.…

