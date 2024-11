2024-11-26 11:30:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چاوەڕواندەکرێت ئاگربەست لە لوبنان رابگەیەندرێت و هەر یەکە لە ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا و دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی داهاتووی…

