2024-11-26 13:20:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەفسەرێکی بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی رایگەیاند، کامێرای تۆمارکردنی سەرپێچی خێرایی ئۆتۆمبێل خاڵ بۆ خاڵ لەسەر رێگای عەربەت – سلێمانی…

