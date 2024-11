2024-11-26 13:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – لیڤەرپوول لە زیاتر لە بەرەیەک لە پێناو بەدەستهێنانی نازناوەکانی ئەم وەرزە دەجەنگێت و پاراستنی یاریزانەکانی لە پێکان، ئاڵنگارییەکی سەرەکی ئارنە سڵۆت، راهێنەری یانەکەیە. رۆژنامەی تایمز بڵاویکردووەتەوە، کۆستاس سیمیکاس، بەرگریکاری باڵی چەپی لیڤەرپوول لە مەشقەکاندا تووشی پێکانبووە و بۆ ماوەیەک دووردەکەوێتەوە. Kostas Tsimikas facing short spell on sidelines for Liverpool after injuring ankle in training. …