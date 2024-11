2024-11-26 14:40:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. نەرمین مەعروف رایگەیاند، بەپێی بڕیاری دادگای فیدڕاڵی تەنها مەرج بۆ مووچەی هەرێم تەوتینە، لەبەرئەوە نابێت هیچ کێشەیەکی…

The post د. نەرمین مەعروف: نابێت کێشە بۆ دابەشکردنی مووچە دروستبکرێت appeared first on Esta Media Network.