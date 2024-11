2024-11-26 14:40:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەعفەر شێخ مستەفا رایگەیاند، لە هەفتەی ‏داهاتووەوە دانیشتنی لایەنەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت دەستپێبکات.‏ جەعفەر شێخ مستەفا سەرۆکی ئەنجومەنی…

