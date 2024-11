2024-11-26 16:50:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی شارەوانی سلێمانی دەڵێت، ئەگەر کەشوهەوا گونجاو بێت، کارکردن لە پرۆژەکاندا ‏بەردەوام دەبێت.‏ زەردەشت رەفیق، وتەبێژی شارەوانیی سلێمانی…

