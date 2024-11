2024-11-26 19:00:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیرانی ناوخۆی عێراق و بەریتانیا لە بەغداد یاداشتی هەماهەنگیی ئەمنیی نێوانیان واژووكرد. ئەمڕۆ ئیڤێت کۆپەر، وەزیری ناوخۆی بەریتانیا…

