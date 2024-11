2024-11-26 20:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ئێوارەی ئەمڕۆوە بەفربارین چەند ناوچەیەكی هەرێمی كوردستانی گرتووەتەوە. بەپێی زانیارییەكان، لە ئێوارەی ئەمڕۆوە بەفر چیاكانی قەزای چۆمان…

The post بەفربارین چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستانی گرتەوە appeared first on Esta Media Network.