2024-11-26 21:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی ئیسرائیل ئەو پێشنیازەی پەسەندکرد کە ئاگربەست لەگەڵ حیزبوڵڵای لوبنانی ئەنجامبدات، هاوکات، هۆشدارییدا لە رووبەڕووبوونەوە لە ئەگەری شکاندنی…

