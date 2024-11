2024-11-27 00:15:58 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بڕیاردراوە مووچەی سێ مانگی كۆتایی ئەمساڵ خەرجبكرێت و هیچ مووچەیەكی مووچەخۆرانی هەرێم نافەوتێت”.…

