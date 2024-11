2024-11-27 10:30:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەرچەندە بوونی چەوری لەسەر جگەر یەکێک نییە لە نەخۆشییە درێژخایەنەکان، بەڵام ئەگەر رێگای دروست بۆ چارەسەرکردنی نەدۆزرێتەوە کاریگەرییەکانی…

The post بەم رێگایە خۆت لە چەوری سەر جگەر رزگاربکە appeared first on Esta Media Network.