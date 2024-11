2024-11-27 13:05:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە ئێوارەی ئەمڕۆوە شەپۆلی بەفر و باران کۆتاییدێت و سبەینێ پلەی گەرمی بۆ ژێر سفری…

