2024-11-27 19:30:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سامان نادر بەڕێوەبەری سەنتەری فریاكەوتنی خێرای سلێمانی لە لێدوانێكدا بە تۆڕِی میدیایی ئێستای راگەیاند، لە گەڕەكی قڕگە لە…

The post سلێمانی.. لە رووداوێكی هاتوچۆدا سێ كەس گیان لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.